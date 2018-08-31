Samsunlu şehidin baba ocağına ateş düştü

Batman’ın Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasına operasyon düzenleyen Mehmetçik ile bir grup PKK’lı terörist arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ve silah arkadaşı şehit oldu. Şehit Güven’in naaşı otopsi için hastaneye kaldırılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri şehidin Samsun Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak’taki baba ocağına acı haberi ulaştırdı. Oğlunun şehadet haberini alan baba Yusuf Güven, fenalaşarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şehidin baba ocağına İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurularak, Türk Bayrağı asıldı.

Erdi Demür – Şahin Binici

