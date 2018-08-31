Diğer
Kategoriler

Samsunlu şehidin baba ocağına ateş düştü

Batman’da hain teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven’in (25) acı haberi memleketi Samsun’daki baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Samsunlu şehidin baba ocağına ateş düştü

31 Ağustos 2018 11:22

 Batman’ın Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasına operasyon düzenleyen Mehmetçik ile bir grup PKK’lı terörist arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ve silah arkadaşı şehit oldu. Şehit Güven’in naaşı otopsi için hastaneye kaldırılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri şehidin Samsun Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak’taki baba ocağına acı haberi ulaştırdı. Oğlunun şehadet haberini alan baba Yusuf Güven, fenalaşarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Şehidin baba ocağına İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurularak, Türk Bayrağı asıldı.  

Erdi Demür – Şahin Binici
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç