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Samsunlu şehit törenle karşılandı

Diyarbakır'daki patlamada şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık, Samsun'da törenle karşılandı.

Samsunlu şehit törenle karşılandı

28 Ekim 2016 00:40

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık Samsun Çarşamba Havaalanı'nda askeri törenle karşılandı. Törende şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'da katıldı.

Törenin ardından şehit Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına koyularak Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi'ne gönderildi. 

Kenan Akyüz
 

Etiketler: Samsun, şehit


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