Samsunpor'da ilk yaprak dökümü Abdülkerim Bardakçı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, mali ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Alacakları ödenmeyen futbolcular Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Kandemir, Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel serbest kalma hakkını elde etmişti. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcuların serbest kalmalarına rağmen takımdan ayrılmak istemediklerini açıklamıştı. Bu futbolculardan TFF 1. Lig’in en değerli defans oyuncuları arasında gösterilen Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor’dan ayrıldı.

Abdülkerim Bardakçı’nın ayrılması hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, “Abdülkerim Bardakçı Samsunspor’dan ayrıldı. 3 Ocak gün bitimine kadar alacaklarının yatırılması gerekiyordu. Dün takımla beraber antrenmanlara katılmıştı. Bugün itibariyle takımdan ayrıldı. Çağrı Ortakaya’nın durumu ise akşam saatlerinden sonra belli olacak. Şu ana kadar hiçbir futbolcuya alacakları ödenmedi. Futbolculara kaynak bulmak için çalışmalar devam ediyor” dedi.

Geçen sezon devre arasında Atiker Konyaspor’dan transfer edilen 23 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı Samsunspor’da 32 lig karşılaşmasına çıkmış ve 1 gol atmıştı. Bardakçı’nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Erdi Demür

