Diğer
Kategoriler

Samsunpor'da ilk yaprak dökümü Abdülkerim Bardakçı

Mali açıdan zor günler geçiren ve futbolcuları bir bir serbest kalan Samsunspor’da ilk yaprak dökümü takımdan ayrılan Abdülkerim Bardakçı ile yaşandı.

Samsunporda ilk yaprak dökümü Abdülkerim Bardakçı

05 Ocak 2018 14:48

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, mali ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Alacakları ödenmeyen futbolcular Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Kandemir, Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel serbest kalma hakkını elde etmişti. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcuların serbest kalmalarına rağmen takımdan ayrılmak istemediklerini açıklamıştı. Bu futbolculardan TFF 1. Lig’in en değerli defans oyuncuları arasında gösterilen Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor’dan ayrıldı.

Abdülkerim Bardakçı’nın ayrılması hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, “Abdülkerim Bardakçı Samsunspor’dan ayrıldı. 3 Ocak gün bitimine kadar alacaklarının yatırılması gerekiyordu. Dün takımla beraber antrenmanlara katılmıştı. Bugün itibariyle takımdan ayrıldı. Çağrı Ortakaya’nın durumu ise akşam saatlerinden sonra belli olacak. Şu ana kadar hiçbir futbolcuya alacakları ödenmedi. Futbolculara kaynak bulmak için çalışmalar devam ediyor” dedi.

Geçen sezon devre arasında Atiker Konyaspor’dan transfer edilen 23 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı Samsunspor’da 32 lig karşılaşmasına çıkmış ve 1 gol atmıştı. Bardakçı’nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Erdi Demür
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç