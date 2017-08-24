Samsunspor 22 yıldır Adana Demirspor’u yenemiyor

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor ile Adana Demirspor Cuma günü resmi müsabakalarda 41. kez karşı karşıya gelecekler. Bu iki takım arasında daha önce oynanan 40 karşılaşmada Adana Demirspor’un 15, Samsunspor’un ise 13 galibiyeti bulunuyor. 12 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı.

Son galibiyet Gigi Multescu yönetiminde 22 yıl önce alındı

Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşısındaki son galibiyetini Rumen Teknik Adam Gigi Multescu zamanından 5 Mayıs 1995 tarihinde aldı. Serkan Aykut’un 4 golle yıldızlaştığı maçta, Samsunspor rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Samsunspor, bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 10 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Samsunspor 46, Adana Demirspor 38 gol attı

Samsunspor, daha önce oynanan 40 karşılaşmada rakibine 46 gol atma becerisinde bulunurken, Adana Demirspor ise rakibi karşısında 38 gol kaydetti. Samsun’da oynanan 20 karşılaşmada ise kırmızı-beyazlıların 11, Adana Demirspor’un 2 galibiyeti bulunuyor. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım arasından oynanan son karşılaşmayı Adana Demirspor, 10 kişi kalmasına rağmen son saniyelerde attığı golle 1-0’lık bir sonuçla kazandı.

Cuma günü Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumunda saat 19.45’te oynanancak mücadeleyi hakem Çağatay Şahan yönetecek.

Erdi Demür