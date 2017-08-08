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Samsunspor 4 önemli futbolcuyu renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, kadrosuna dahil ettiği 4 önemli futbolcu ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

Samsunspor 4 önemli futbolcuyu renklerine bağladı

08 Ağustos 2017 20:09

Kırmızı-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü olan Yunan forvet Georgios Samaras, kaleci Michalis Sifakis, tecrübeli futbolcu Davy Claude Angan ve Tunus Milli Takımı futbolcusu Mohammed Larbi ile sözleşme imzaladı.
Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninin ardından açıklama yapan yeni futbolcular, hep birlikte Samsunspor’u Süper Lig'e çıkaracaklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin renklerine kattığı ünlü golcü Samaras, “Hep beraber iyi çalışarak hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

İmza töreninin ardından kulübe yeni katılan futbolcular antrenmana katılarak, hazırlıklara başladı. 

Şahin Binici

Etiketler: futbolcu, Samsunspor


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