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Samsunspor 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Samsunspor 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

14 Ocak 2017 17:09

2 dönem transfer yasağı sona eren Samsunspor, daha önceden anlaşmaya vardığı 5 futbolcuyla bugün resmi sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar bugün yapılan imza töreninde Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı’yı renklerine bağladı.

Öte yandan Samsunspor’un Gaziantepspor’un eski oyuncusu Chibuike ile görüşmelere devam ettiği öğrenilirken, eski forvet oyuncusu Adiloviç’in de kırmızı-beyazlı kulüple anlaşmak için Samsun’a geldiği belirtildi.

Yeni sözleşme imzalanan 5 futbolcu, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün görev vermesi halinde Bandırmaspor karşısında forma giyebilecek.

Erdi Demür


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