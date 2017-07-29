Samsunspor açılışı iyi yaptı

Samsunspor, yeni stadın açılış maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile karşılaştı. Samsunspor, John Chibuike'nin penaltı golüyle rakibini 1-0 yendi.

Açılış karşılaşmasından önce konuşan Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, “Bu statta oyunların görkemli bir açılışı yapıldı. Samsun bundan böyle spor Kenti olarak anılacaktır ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Hepimiz bu statta olmaktan dolayı heyecanlıyız. Artık bu mabedin sahibiyiz. Burada nice başarılar kazanacağız. Bu tesisi bizlere kazandıran eski Gençlik ve Spor Bakanımız AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum. Samsunumuzun bakanı Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda tüm şehir el ele vererek Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi Osman Kaymak da Samsunspor’un yeni statla birlikte Süper Lig yolunda çok avantajlı olacağını söylediler.

En son konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise yeni stadın yapılmasında emeği geçen eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a çok teşekkür ederek, Samsunspor’a yeni stadıyla birlikte Süper Lig yolunda başarılar diledi.

Maçtan ayrıntılar

Samsunspor maça Furkan Köse, Ekram Reşmen, Ufuk Budak, Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Ramazan Övüç, Halil İbrahim Pekşen, John Chibuike ve Alperen Pak 11'i ile başladı. Ankaragücü ise karşılaşmaya Korcan Çelikay, Alaaddin Okumuş, Yusuf Abdioğlu, Gencer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kibong Mbamba, Kenan Özer, Enes Kubat ve Landre Keinde 11'i ile başladı.

Maça iyi başlayan Samsunspor, 14. dakikada ceza sahasında gol pozisyonuna girdi. Ankaragücü savunmasının Alperen’e yaptığı savunmayı kusurlu bulan hakem beyaz noktayı gösterdi. Chibuike 14. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirerek yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun ilk golünü atan isim olarak tarihe geçti. 23. dakikada Samsunsporlu Ramazan Övüç, rakibine arkadan dalınca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ankaragücü’nün bir şutu ilk yarının sonunda direkten auta çıktı.

Maçın ikinci yarısı oyuncu değişiklikleri nedeniyle sıklıkla durdu. Her iki takımda yedekte bulunan oyuncularına şans verdi. Samsunspor’da oyundan alınan Ramazan Övüç, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Stat açılışına ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Erdi Demür - Kenan Akyüz

