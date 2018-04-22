Samsunspor Denizlispor canlı yayın (Bein Sports) Samsun Denizli maç kaç kaç ?

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Samsunspor ve Denizlispor 46. randevuya çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Denizlispor Pazar günü 46. randevuya çıkacak. Yenilen takım küme düşme hattına girecek.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında kümede kalma yolunda rakibi olan Denizlispor ile karşılaşacak. Bu iki takım daha önce 45 kez resmi müsabakalarda birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Samsunspor’un 20 galibiyeti bulunurken, Denizlispor ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da daha önce oynanan 22 karşılaşmada ise Samsunspor’un 12, Denizlispor’un 5 galibiyeti bulunuyor. 5 maç da beraberlikle sona erdi.

Geride kalan 45 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 62 kez havalandırırken, yeşil-siyahlılar ise 54 gol kaydetti. Samsun’da oynanan karşılaşmalarda ise kırmızı-beyazlılar rakip filelere 40 gol atma başarısı gösterdi. Denizlispor da rakip fileleri 25 kez sarstı.

Puanlar eşit olursa 2’li, 3’lü ya da 4’lü averaja bakılacak

Samsunspor, geçen sezon 3’lü averajla ligde kalmıştı. Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor ile birlikte 36 puanı bulunan Samsunspor, ligi 15. sırada bitirmiş, aynı puanı bulunan Şanlıurfaspor 3'lü averajla küme düşmüştü. Şu anda ligde 31 hafta geride kalırken küme düşme hattında puanlar birbirine çok yakın seyrediyor. Ligde 16. sırada bulunan Samsunspor, 15. sırada yer alan Denizlispor ve 14. sırada bulunan Eskişehirspor’un 34 puanı var. 13. sırada bulunan Adana Demirspor’un 37 puanı bulunurken, 12. sırada bulunan Adanaspor’un ise 40 puanı mevcut. Samsunspor 2’li averajda Adanaspor ve Eskişehirspor’un gerisinde bulunuyor. Denizlispor ile ligin ilk yarısında deplasmanda golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Pazar günü Denizlispor’u yenemezse veya en azından golsüz berabere kalamazsa 2‘li averajı lehine çeviremeyecek. Samsunspor ve Denizlispor’un 0-0’lık beraberliği durumunda ise genel averaja bakılacak. Denizlispor maçtan galibiyetle ayrılırsa ya da gollü berabere kalırsa deplasman gol kuralına göre puan eşitliği durumunda Denizlispor ligde kalacak.

Pazar günü saat 13.00’te Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Samsunspor Denizlispor nasıl canlı izlenir?

Samsunspor Denizlispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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