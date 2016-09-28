Ligde zor günler geçiren Samsunspor ile üst sıralarda yer alan Denizlispor, 2 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Samsun’da karşı karşıya gelecekler. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 5 haftada attığı 1 gol ve topladığı 2 puanla son sırada bulunurken, Denizlispor ise 8 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, daha önce evinde oynadığı Adana Demirspor ve Sivasspor karşılaşmalarından golsüz beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi takım ligin 6. haftasında kendi sahasında ilk golünü atmak ve ilk galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan her fırsatta taraftardan destek isteyen yönetim kurulu, Denizlispor maçı biletlerinin fiyatını açıkladı. Buna göre kale arkaları ve misafir takım tribünü 7,5 TL, maraton tribünü 15 TL, vip B 20 TL ve vip A 50 TL olarak belirlendi.

Erdi Demür