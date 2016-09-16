Kırmızı-Beyazlı takımın Sportif Direktörü Coşkun Zeren, zorlu Mersin İdmanyurdu maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Galibiyet alarak Samsun’a dönmek istediklerini vurgulayan Coşkun Zeren, “Her iki tarafından kazanmak istediği bir maça çıkacağız. Mersin İdmanyurdu takımı geçen hafta Boluspor deplasmanından önemli bir 3 puan aldı ve moralliler. Bizim takımımız da iyi durumda. Bizim açımızdan ligde yukarı sıralara adım atmak için de çok önemli bir maça çıkacağız. Mersin’e hazır geldik. Bütün 1 hafta boyunca çalışmalarımızı kazanmak üzere yaptık. Son çalışmamızı da bugün Mersin’de 17.30’da yapacağız ve maç saatini bekleyeceğiz. Konsantrasyonumuz çok yüksek. Az hata yapan ve fırsatları değerlendiren maçı kazanacaktır. Elimize geçen fırsatları değerlendirip, kazanan taraf olarak Samsun’a dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“3 puan kazanarak Samsun’a dönmek istiyoruz”

Amaçlarının 3 puan kazanarak ilerleyen haftalara moralli girmek olduğunun altını çizen Zeren, “Stoper oyuncumuz Ercan Yazıcı’nın dizinde bir sakatlığı var. Durumu maç saatinde belli olacak. Onun haricinde sakat veya eksik oyuncumuz yok. Mersin İdmanyurdu’nun transferin son günlerinde kadrosuna kattığı eski oyuncuları kaliteli ve önemli oyuncular. Bunlar Süper Lig deneyimi olan oyuncular. Mersin İdmanyurdu’na değer kattılar. Bu da Boluspor’u Bolu’da yenmelerinden belli oldu. Mersin önemli bir futbol şehridir. Yarınki maç çok zorlu olacak. Geri çağırdıkları oyuncular da maçın zorluk derecesini daha da arttırdı. 3 haftadır gol de atamadık, galibiyet de alamadık. Hem gol atmak hem de galip gelmek istiyoruz. Onların da puan ve puanlara ihtiyacı var. Samsuna gülerek dönmek istiyoruz. Önümüzdeki haftalara moral ve motivasyon kazanmak için bu maçtan 3 puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu. Samsunspor, ilk 3 haftada gol atma becerisi gösteremezken, 2 puan toplayabildi.

Erdi Demür