Samsunspor kayyuma kaldı

Samsunspor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, İlkadım Yıldıray Çınar Sosyal Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapıldı. Divan kurulu belirlendikten divana gelen listeler değerlendirildi. Turgay Kadiroğlu tarafından divan kuruluna iletilen liste, listede yer alan isimlerin kulübe üye olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Başka başkan adayı da çıkmayınca taraftarlar ve üyeler duruma tepki göstererek, bir başkan adayı çıkması için salondakilere baskı yaptı.

Yeni bir yönetim kurulu oluşması için verilen aranın ardından yapılan toplantıda kulübü talip olan yöneticiler çıkmadı. Başkanlık yapıp yönetim kurması istenen eski başkanlardan Hakkı Tomaç, mevcut durumda başkan adayı olamayacağını ifade etti. Divan kurulu, başka başkan adayının çıkmamasının ardından Samsunspor’un yasal olarak kayyuma kaldığını bildirdi. Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Ediz Durmuş Bilgin, kararı salonda bulunanlara okuyarak Samsunspor’un kayyuma kaldığını açıkladı.

Samsunspor’un kayyuma kaldığının açıklanmasının ardından taraftarlar ve kongre üyeleri duruma tepki gösterdi. Samsunspor’un kayyuma kalan diğer takımlarla aynı duruma düşmesinden endişelenen taraftarlar ve kongre üyeleri, kayyum kararı alan divan kurulunu ve yönetime aday olmayan kongre üyelerini tezahüratlarla ve alkışlarla protesto etti.

Kayyuma kalan Samsunspor’un Vali Osman Kaymak’ın belirleyeceği kişiler tarafından yönetileceği öğrenildi.

Erdi Demür

