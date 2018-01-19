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Samsunspor kongresi ertelendi

Samsunspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca bir hafta sonraya ertelendi.

Samsunspor kongresi ertelendi

19 Ocak 2018 19:22

konomik ve idari yönden sıkıntılı günler geçiren Samsunspor’da Samsunspor Başkanlık Divan Kurulu tarafından ilan edilen ‘Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’unun bugün saat 15.00’te İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde yapılması kararlaştırılmıştı. Başkan adayının çıkmadığı kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 1 hafta sonraya ertelendi.

“Kongre 1 hafta sonra çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak”

Kongre hakkında bilgiler veren Samsunspor Kulübü Genel Müdürü Metin Koçer, “Çoğunluğa bakılarak yapılacak olan ilk kongreyi bugün icra ettik. Kongre için yeterli çoğunluğu sağlayamadık. Toplam 872 üyemiz bulunuyor. 872 üyenin yarısından 1 fazlasının toplanmasıyla kongreyi yapabilecektik. Yani en az 437 üyenin burada olması gerekiyordu. Bugün ise bu sayının 4’te 1’i kadar çoğunluk ancak toplanabildi. Durum böyle olunca belli bir süre bekleyip, tutanak tutup, buradan ayrılacağız. Kongre 1 hafta sonra çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak” dedi.
Bir sonraki kongre 26 Ocak’ta aynı yerde ve aynı saatte olacak. 

Erdi Demür
 

 

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