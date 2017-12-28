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Samsunspor kongresi yönetime aday çıkmadığı için ertelendi

Samsunspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yönetime aday çıkmadığı için 6 ay süreyle ertelendi.

Samsunspor kongresi yönetime aday çıkmadığı için ertelendi

28 Aralık 2017 21:16

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Erkurt Tutu başkanlığındaki yönetim kurulu, 5 Aralık’ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Başkan Tutu, yeni yapılacak seçimlerde aday olamayacaklarını açıklamasından sonra çoğunluğa bakılarak yapılacak olan genel kurulun ikincisi bugün yapıldı. Kongrede yönetime aday çıkmadığı için divan kurulu genel kurulu 6 ay içerisinde yapılması kararıyla erteledi. Samsunspor bu süre zarfında göreve mevcut yönetim ile devam edecek. Kulübe başkanlık adaylığı için başvuru yapan, eski Samsunsporlu futbolcuların başvurusu kulübe üyelikleri bulunmadığı için reddedildi.

Kongrede gergin anlar

Kongrede söz alan kongre üyesi İzzet Altuntaş'ın ithamları üzerine Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ile Altuntaş Arasında gergin anlar yaşandı. Yapılan eleştiriler üzerine söz alan Başkan Tutu, duygu dolu anlar yaşadı.

Eleştirilere cevap veren Başkan Tutu, Samsunspor'da görev yaptıkları sürede herşeyin şeffaf olduğunu belirtti. Yönetim süreci boyunca kulübün menfaatlerini düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Tutu, hiçbir zaman art niyetli hareket etmediklerini dile getirdi. Samsunspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Tutu, Samsunspor'a destek olan herkese teşekkür etti. Kongrede sağlık sorunu yaşayan Başkan Tutu, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Divan kurulunun kararının ardından kısa bir konuşma yapan Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, yarın yönetim olarak toplanıp yeni süreç için bir karar alacaklarını söyledi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın da katıldığı ve tartışmaların yaşandığı kongre 4 saat sürdü. 

Kenan Akyüz
 

 

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