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Samsunspor, Önder Özen ile anlaşamadı

Samsunspor, sportif direktörlük görevine getirmek istediği Önder Özen ile ailevi nedenlerden dolayı anlaşamadığını duyurdu.

Samsunspor, Önder Özen ile anlaşamadı

10 Haziran 2018 15:12

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Samsunspor’da yapılan olağanüstü genel kurulda İsmail Uyanık başkan seçilmiş, kulübün şirketleşmesi kararı alınmıştı. Uyanık yönetimi, ilk olarak sportif direktörlük görevi için Önder Özen’i Samsun’a davet etmişti. Bugün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ünlü futbol adamı Önder Özen ile anlaşılamadığı duyuruldu.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilgi ve deneyimleriyle futbol dünyamızda önemli bir yeri olan Önder Özen ile sportif direktör olarak çalışma arzumuz, kendisinin ailevi nedenlerinden dolayı gerçekleşememiştir. Sıcak ve dostane ortamda yapılan temaslardan bu nedenle sonuç alınamaması bizi olduğu kadar, Özen'i de üzmüştür. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.”  

Erdi Demür
 

 

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