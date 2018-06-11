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Samsunspor Sportif Direktörlüğüne Ali Reşat Çağan getirildi

Samsunspor Kulübü Sportif Direktörlüğü görevine Ali Reşat Çağan getirildi.

Samsunspor Sportif Direktörlüğüne Ali Reşat Çağan getirildi

11 Haziran 2018 18:11

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Sportif Direktörlük görevine Ali Reşat Çağan getirilmiştir. İki yıl süreli bir anlaşma sağlanan Çağan yeni görevine önümüzdeki günlerde başlayacaktır” denildi.

Ali Reşat Çağan kimdir? 

Ali Reşat Çağan 1954 yılında Balıkesir'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Ali Reşat Çağan 1954 yılında Balıkesir'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1977 yılında futbol hakemlik hayatına başladı ve 1995 yılına kadar sürdürdü. Hakemliği bıraktıktan sonra 1995 yılında İngiltere'ye gitti. Manchester United ve Ajax spor kulüplerinde futbol kulüp yöneticiliği ve yapılandırması konusunda eğitim aldı. 1996 yılında Gençlerbirliği'nde genel menajerlik görevine başladı. Ankaragücü, Konyaspor ve Kayseri Erciyesspor'da devam etti. 100. yılında Beşiktaş'ta futbol şube danışmanlığı ve 2004-2005 yılları arasında izleme komitesi sorumlusu olarak görev yaptı. Mehmet Ekşi hoca ile beraber BEFAM'ı (Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) kurdu. 2005-2006 sezonu Kayseri Erciyesspor'da genel menajerlik yaptı. Bu sezonda Erciyesspor'a TSE kalite belgesi ve UEFA lisansı kazandırdı.  

 

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