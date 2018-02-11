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Samsunspor tek golle kazandı

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti.

Samsunspor tek golle kazandı

11 Şubat 2018 15:26

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Acka’nın ara pasına hareketlenen Taylan’ın şutu direğin solundan auta çıktı.

11. dakikada Burhan Eşer’in ceza sahası içerisinden şutu, direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada Ahmet Burak Solakel’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

34. dakikada Enes’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu’nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

79. dakikada Selim’in cepheden şutunu kaleci Furkan zorlukla kornere çeldi.

83. dakikada topu önünde bulan Gökay’ın golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

87. dakikada Selim’in 6 pas içerisinden vurduğu şut az farkla üstten auta çıktı.

---KÜNYE---

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay x, Emrah Ünal xx, Murat Şener xx

Samsunspor: Furkan xxx, Ahmet Solakel xx, Ercan xx, Erkam xx, Ahmet Cebe xx, Chibuike x (Oğuz dk. 54 x), Çağrı xx, Samaras xx, Enes xx (Gökay dk. 64 x), Göksu xx, Ayite x (Samed dk. 78 x)

Yedekler: Sifakis, Muhammet, Angan, Burhan, Berat, Ufuk

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu x, Acka xx, Trtvac x, Abdülkadir x (Gökhan dk. 46 x), Burhan xx, Bakamenga x (Nobre dk. 46 x), Hakan Arslan x (Selim dk. 77 x), Taylan xx, Lokman x, Scuk xx, Erhan xx

Yedekler: Ahmet, Tolga, Metin, Erman, Muammer, Osman, Alperen

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: (dk. 34) Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ahmet Cebe, Chibuike, Oğuz, Gökay (Samsunspor), Lokman Gör, Nobre (B. B. Erzurumspor)

Etiketler: Samsunspor

 

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