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Samsunspor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) 2017-2018 sezonu için Finansal Fair-Play yükümlüklerini yerine getirdiği için lisans sertifikası almaya hak kazandı.

Samsunspor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

11 Kasım 2017 21:38

TFF Başkanı Yıldırım Demirören imzalı gönderilen belgede, “Kulüp lisans ve Finansal Fair-Play Talimatı kapsamında yer alan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır” ibareleri yer aldı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play kapsamında yer alan 5 muhtelif kriterin gerektirdiği normları yerine getirmiş ve buna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonunca da 2017-2018 sezonu için lisans sertifikası almaya hak kazanmıştır" denildi. 

Erdi Demür
 

 

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