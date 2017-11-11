Samsunspor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören imzalı gönderilen belgede, “Kulüp lisans ve Finansal Fair-Play Talimatı kapsamında yer alan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkin tüm gereklilikleri yerine getirerek, 2017-2018 sezonu için lisans almaya hak kazanmıştır” ibareleri yer aldı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play kapsamında yer alan 5 muhtelif kriterin gerektirdiği normları yerine getirmiş ve buna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonunca da 2017-2018 sezonu için lisans sertifikası almaya hak kazanmıştır" denildi.

Erdi Demür

