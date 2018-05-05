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Samsunspor Ümraniyespor canlı izle (Bein Sports) Samsun Ümraniye maç kaç kaç ?

Samsunspor Ümraniyespor maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları şifresiz Samsunspor Ümraniyespor canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Samsunspor Ümraniyespor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Samsunspor Ümraniyespor canlı izle (Bein Sports) Samsun Ümraniye maç kaç kaç ?

05 Mayıs 2018 00:18

Samsunspor Ümraniyespor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Samsunspor Ümraniyespor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Samsunspor Ümraniyespor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Samsunspor Ümraniyespor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

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Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş özür dileyerek istifa etti

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “Ben bu takım düşsün lisansımı yırtıp atarım demiştim. Herkesten özür diliyorum ve istifa ediyorum” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek takım hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bugün itibari ile görevinden istifa ettiğini açıklayan Besim Durmuş, “Ben verdiğim sözün arkasındayım. Bu memlekette bazı insanların 'takım düşsün' dediğini duyacaksınız ya da duymuşsunuzdur. Biz o lafın altına elimizi koyduk. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben lider olarak kendimi ve geleceğimi oyuncularımı güçlü kılmak için 'antrenörlüğü bırakacağım' dedim. Daha önce kimse burada bunları demedi. Bu camianın çok büyük taraftarı var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben tüm olumsuzluklardan takımımı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Gece gündüz çalıştım. Bizim dalımız kırıldı ancak yeniden filizleneceğiz. Ben özür diliyorum. Çok mahcubum. Utanıyorum. Utanılacak bir şey yapmadım ama öyle. Ben herkesin kaçtığı yerde taşın altına elimi koydum. Ben bu kulüpten para beklemedim ve para için burada bulunmadım. Elimden gelenin de en iyisini yaptım ancak, yanlış kurulan takım vardı. Ben bugün belki haftalarca sokağa çıkamayacağım. Ben böyle olmasını istemezdim” diye konuştu.  

Samsunspor Ümraniyespor nasıl canlı izlenir?



Samsunspor Ümraniyespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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