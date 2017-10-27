Samsunspor Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Gaziantepsor’u ağırlayan Samsunspor, rakibini 3-0 yenerek Yeni 19 Mayıs Stadyumu’ndaki ilk galibiyetini aldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Gökay İravul’un kullandığı serbest vuruşta, Chibuike kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 1-0
24. dakikada Çağrı’nın orta sahadan verdiği ara pasa iyi hareketlenen Ahmet Cebe’nin şutunu kaleci Selçuk son anda çıkardı.
26. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Ufuk Budak’ın ortasından sonra ceza sahasında oluşan karambolde Chibuike ağları sarstı. 2-0
56. dakikada kalecinin uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından vuran Göksu’nun şutu defans tarafından çizgiden kornere çelindi.
67. dakikada Göksu'ya yapılan harekette hakem Ramazan Keleş beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Gökay İravul, takımının 3. golünü attı. 3-0
77. dakikada soldan Şenol'un ortasında topla buluşan Harun'un şutu kaleci Furkan'da kaldı.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Bahtiyar Birinci xx, Deniz Özaral xx
Samsunspor: Furkan Köse xx, Hasan Hatipoğlu x (Ercan dk. 63 xx), Göksu Türkdoğan xx, Chibuike xxx, Halil Pekşen xx (Angan dk. 71 x), Gökay İravul xxx (Ramazan dk. 78 x), Ahmet Cebe xx, Ufuk Budak xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Çağrı Ortakaya xx, Erkam Reşmen xx
Yedekler: Sifakis, Ahmet Solakel, Samaras, Oğuz, Muhammet, Samed, Ömer
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Gaziantepspor: Selçuk Özcan x, Şenol Can xx, Elyasa xx, Hüseyin Polat x, Hasan Genç x, İlker Günaslan x, Muhamed İldiz x (Zeki dk. 78 x), Oktay Aydın x, Müslüm Talşik x, Gökhan Çamur x (Harun dk. 59 x), Yusuf Erdem x (İbrahim Halil dk. 88 ?)
Yedekler: Adnan, Yunus, Mehmet Üzümcü, Mustafa Emirhan, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
Goller: Chibuike (dk. 14 ve 26), Gökay İravul (dk. 67 pen.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Gökay İravul (Samsunspor), Muhamed İldiz, Zeki (Gaziantepspor)
Erdi Demür-Kenan Akyüz