Samsunspor’a belediyelerden para desteği

Samsunspor’da yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması amacıyla Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanya tüm şehri kenetledi. Yerel yöneticilerden vatandaşa kadar herkesi bir araya getiren kampanyada 7’den 70’e herkes elini taşın altına koyarken, kampanyaya en büyük destek Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden geldi.

Kampanya kapsamında Sevgi Kafe'de Vali Osman Kaymak öncülüğünde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında alınan kararla her belediye kendi sınırları içerisindeki nüfusa göre destekte bulunma sözü verdi. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve tüm ilçelerin belediye başkanları toplantıda hazır bulunurken alınan kararla Samsunspor’a tam destek geldi.

Yapılan toplantının ardından Samsun Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır ve ilçe belediye başkanlarımızla kahvaltıda bir araya gelerek, Samsunspor için valiliğimiz öncülüğünde başlatılan kampanyaya sağlayacakları maddi destek konusunda görüşmede bulundu” denildi.

"Samsunspor için kenetlendik"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Ortak değerimiz Samsunspor için dün olduğu gibi bugün de kenetlenmiş durumdayız. 7'den 70'e tüm şehrin Samsunspor'a destek için elinden geleni yapıyor. Minik öğrencilerimizden emeklilerimize kadar herkesin elini taşın altına koyduğu ve Samsun Valimiz Osman Kaymak’ın öncülük ettiği kampanya kapsamında bizlerde ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Tüm şehir el ele vererek Play-off'lara taşımayı amaçladığımız Samsunsporumuz adına İlkadım Belediyesi olarak 300 bin TL'lik destek için söz verdik. Şehrin en kalabalık nüfusuna sahip ilçemizde vatandaşlarımızın da kampanyayı sahiplendiğini mutlulukla takip ediyoruz. Bu da şehrimiz ve ülkemiz adına birlik ve beraberliğin en güzel örneklerindendir” diye konuştu.

Yapılan görüşmenin ardından bütün ilçe belediyeleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin de katkısıyla toplam 2 milyon 600 bin TL’den fazla paranın Samsunspor’a aktarılması hedefleniyor.

Erdi Demür

