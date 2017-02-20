Kırmızı-beyazlı takımın başkanı Erkurt Tutu, kulübe ekonomik gelir kazandırmak için yapılan faaliyetler hakkında açıklamalar yaptı.

Adrese teslim forma satışında daha çok Doğu ve Güneydoğu illerine forma sattıklarını ifade eden Tutu, “Bu sene en sevindirici olaylardan bir tanesi Samsunspor’a şehrin verdiği destektir. Hem eşya piyangosu hem de Atakum Belediyesi'nin forma projesinde şehrin çok ciddi katkılarını görüyoruz. Eşya piyangosunda biletlerin tamamına yakını satıldı. Bunlar ekonomik anlamda kulübe büyük katkı sağlayacak. Forma kampanyası da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 3-4 yoldan formaları satıyoruz. Düzenlenen gecede forma sattık. Adrese teslim forma yolluyoruz. Kulübe gelip alanlar var. Telefonla alanlar oluyor. En çok sevindiren ise kapıda teslim ödeme ile satılan formaların siparişini en çok Doğu ve Güneydoğu illerinden alıyoruz. Bu çok ilginç. O bölgelerdeki bu takımın taraftarları bu yolla Ağrı’dan tutun da Mardin’e kadar forma sipariş verenler. Buralara günde 50 ile 100 arasında forma paketleyip gönderiyoruz. Demek ki sadece şehrimizden değil ülkenin ve ülke dışında da her yerden destek sürüyor. İnşallah hedeflediğimiz 155 bin adet forma satışını gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Erdi Demür