Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yargılanan 43 kişi hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2013 yılında beraat kararı verilmişti.

18 Nisan 2007 tarihinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ve ‘A Takımı’ olarak bilinen operasyon kapsamında haklarında dava açılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, o dönemin Başkan Vekili Adnan Bahadır, Genel Sekreter Kenan Şara, Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, SASKİ Genel Müdürü Coşkun Öncel ve müteahhit Hasan Uçak'ın da aralarında bulunduğu 43 kişinin yargılandığı davada, 2. Ağır Ceza Mahkemesi 07.10.2013 tarihinde kararını açıklayıp, 43 kişi hakkında “rüşvet, zimmet, cebri irtikap ve ihaleye fesat” suçlarından beraat kararı vermişti. “Rüşvet, zimmet, cebri irtikap ve ihaleye fesat” suçlarından beraat eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve o dönemin Başkan Vekili Adnan Bahadır ve o dönemin genel sekreteri merhum Kenan Şara hakkında Samsunspor'a yardım konusunda yargılanmaları için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istenmesine karar verilmişti. Ancak Yargıtay, söz konusu 3 kişinin yargılanması için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması kararını kaldırdı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Kenan Şara ve Adnan Bahadır'ın Samsun 2. Ağır ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaları istedi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkeme heyeti Kenan Şara'nın hayatını kaybettiği için, Yusuf Ziya Yılmaz ve Adnan Bahadır'ın ise zaman aşımından dolayı haklarında açılan davanın düşmesine karar verdi.

Muammer Ay