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Samsunspor'da 2 futbolcu döndü, 1 futbolcu gitti

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, kulüpten ayrılan ve takım bulamayan Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya'nın geri döndüğünü, Ramazan Övüç'ün ise sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.

Samsunsporda 2 futbolcu döndü, 1 futbolcu gitti

24 Ocak 2018 19:45

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, yaşadığı mali sıkıntıların yanı sıra kadroda bulunan oyuncularının ayrılma sıkıntısıyla uğraşıyor. Bu zamana kadar 7 oyuncusu takımdan ayrılan kırmızı-beyazlılarda serbest kalan iki futbolcudan iyi haber geldi. Sol bek Ufuk Budak ve ön libero Çağrı Ortakaya’nın tekrar Samsunspor’la anlaşmak için şehre geldiği bildirildi.

Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, “Ufuk ve Çağrı ile 10 gündür görüşmemiz vardı. 2 futbolcu da oyuncuların ve kulübün sorunları çözülmesi halinde geri dönebileceklerini söylemişlerdi. Şu anda Ufuk Budak Samsun’a geldi. Akşam saatlerinde de Çağrı Samsun’a gelecek. Anlaştığımız takdirde 2 futbolcuyla da anlaşma imzalayacağız. Ramazan'ın sözleşmesini de karşılıklı olarak feshettik. O da olgunluk gösterdi. Samsunspor’a bir yük bırakmadan ayrılık yaptık. Futbolcular Samsunspor’dan ayrıldığında kulüpte başkan ve yönetim dahil hiç kimse yoktu. Endişe içerisine kapılarak ayrıldılar. 2 futbolcumuz Samsun’a geldi. Anlaşacağımızı umuyoruz” dedi.

Öte yandan Samsunspor, Manisaspor maçı hazırlıklarını yaptığı tek antrenman ile sürdürdü. Hafif tempoda geçen antrenmanda Teknik Direktör Engin İpekoğlu’nun oğlu ve kızı da babalarını yalnız bırakmadı.

Samsunspor taraftar grupları, antrenman sonrasında yaptıkları açıklamada bundan sonraki maçlarda tribünde birleşerek takıma destek vereceklerini söyledi. 

Erdi Demür
 

 

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