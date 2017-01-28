Eski futbolcusu Aminu Umar ile bazı eski futbolculara olan borçları nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezası alan kırmızı-beyazlılar yasağın kaldırılmasının ardından transfer dönemini hızlı geçiriyor. Samsunspor ara transfer döneminde 4 futbolcusuyla yollarını ayırırken, 10 yeni futbolcuyla da sözleşme imzaladı.

Samsunspor devre arası transfer sezonunda kadrosunda bulunan Muharrem Efe ve Mehmet Çakır ile yollarını ayırdı. Genç futbolculardan Alperen Pak’ı Gümüşhanespor’a, Mete Han Genç’i Sultanbeyli Belediyespor’a kiralık olarak gönderdi.

Transferin en hareketli takımı olan kırmızı-beyazlılar 4’ü yabancı olmak üzere 10 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Samsunspor devre arası transfer sezonunda Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından Kevin Brands, Avusturya’nın St. Pölten takımından Joraen Lumu, Bosna Hersekli Eldin Adiloviç, Göztepe’den Famoussa Kone, Kayserispor’dan Erkam Reşmen, Yeni Malatyaspor’dan Ahmet Burak Solakel, Atiker Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Vedat Bora, Altınordu’dan Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık'ı renklerine bağladı.

Samsunspor yaptığı bu transferlerle birlikte takım kadrosu değerini 10 milyon euroya kadar çıkardı.

Erdi Demür

