Diğer
Kategoriler

Samsunspor’da 4 gitti, 10 geldi

Devre arası transfer sezonunu hareketli geçiren Samsunspor, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı, 10 yeni oyuncuyu transfer etti.

Samsunsporda 4 gitti, 10 geldi

28 Ocak 2017 09:17

Eski futbolcusu Aminu Umar ile bazı eski futbolculara olan borçları nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezası alan kırmızı-beyazlılar yasağın kaldırılmasının ardından transfer dönemini hızlı geçiriyor. Samsunspor ara transfer döneminde 4 futbolcusuyla yollarını ayırırken, 10 yeni futbolcuyla da sözleşme imzaladı.
Samsunspor devre arası transfer sezonunda kadrosunda bulunan Muharrem Efe ve Mehmet Çakır ile yollarını ayırdı. Genç futbolculardan Alperen Pak’ı Gümüşhanespor’a, Mete Han Genç’i Sultanbeyli Belediyespor’a kiralık olarak gönderdi.

Transferin en hareketli takımı olan kırmızı-beyazlılar 4’ü yabancı olmak üzere 10 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Samsunspor devre arası transfer sezonunda Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından Kevin Brands, Avusturya’nın St. Pölten takımından Joraen Lumu, Bosna Hersekli Eldin Adiloviç, Göztepe’den Famoussa Kone, Kayserispor’dan Erkam Reşmen, Yeni Malatyaspor’dan Ahmet Burak Solakel, Atiker Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Vedat Bora, Altınordu’dan Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık'ı renklerine bağladı.
Samsunspor yaptığı bu transferlerle birlikte takım kadrosu değerini 10 milyon euroya kadar çıkardı. 

Erdi Demür
 

Etiketler: Samsunspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!