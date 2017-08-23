Samsunspor’da olumlu hava hakim

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik Direktör Alpay Özalan liderliğinde Süper Lig yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına hazırlanan Samsunspor, günü Nuri Asan TEsisilerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Futbolculardan, Halil İbrahim Pekşen, John Chibuike ve Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu antrenman öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

PEKŞEN: "DEPLASMANDA KAZANMAMIZ İYİ OLDU"

Samsunspor’un bu sezonki ilk ve tek golünü atan Halil İbrahim Pekşen, “Bu sezonun ilk golünü attım. Güzel bir maç oldu. Deplasmanda kazanmamız iyi oldu. Benim gol atmam önemli değildi. Deplasmanda aldığımız 3 puan, kendi sahamızdaki maçı kazanınca daha da çok anlam kazanacak. Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Benim bölgeme transferler yapılması ve rekabet olması iyi. Rekabet olunca takım kazanır diye düşünüyorum” dedi.

CHİBUİKE: "ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Süper Lig’e çıkmak için mücadele verdiklerinin altını çizen John Chibuike, “Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Alabileceğimiz kadar puanları alıp, üst lige çıkmak istiyoruz. Üzerimde bir baskı yok. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Futbol bir takım oyunu ve takım olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Tamca bir araya gelip başarılı olmak istiyoruz. Sahada nerede görev aldığım tamamen hocamızın kararıdır. Hocamız bana nerede görev verirse versin orada oynar ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Ben nerede oynatıldığım önemli değil, sadece faydalı olmak için çaba sarf ediyorum” diye konuştu.

ARABOĞLU: "GÜNDEMİMİZDE CHAMAKH YOK"

Büyük yankı getirecek transferleri yapmaya çok yaklaştıklarını vurgulayan Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, “Gündemimizde Chamakh yok. Halil İbrahim Sönmez için Konyaspor takımı ile bir anlaşmamız oldu ama oyuncudan yanıt bekliyoruz. Oyuncuya teklif sunuldu. Ondan gelecek cevabı bekliyoruz. Şu anda ortada dolaşan isimlerle alakalı bir çalışmamız yok. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncularla sözleşme imzaladığımız taktirde TFF 1. Lig’de büyük yankı getirecektir. Gerekli şartlar oluştuğunda imzalar atılacak. Bu isimler arasında yurt içinden de yurt dışından da isimler var” şeklinde konuştu.

Öte yandan antrenman, düz koşu ve istasyon çalışmasının ardından, taktik çalışma ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sonlandırıldı.

Erdi Demür