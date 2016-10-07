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Samsunspor'da Osman Özköylü dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunsporda Osman Özköylü dönemi

07 Ekim 2016 17:52

Samsunspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Engin Korukır’dan boşalan koltuğa Osman Özköylü’yü getirdi. Birkaç hafta önce Sivasspor ile yollarını ayıran Özköylü için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan ve Samsunspor’da görev almanın çok riskli olduğunu ifade eden yeni Teknik Direktör Osman Özköylü, "Bu zor günler yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Artık tünelin ucu görünmeye başladı. Bu tünelden çıkıp güzel aydınlık günlere kulübü taşımak için bu taşın altına elimi koymak istedim. Kulüp Başkanımız Erkurt Tutu ile görüştükten sonra ‘ben burada olmalıyım’ diye geçti içimden. Daha önce hep şampiyonluğa oynamış bir teknik adam için böylesi bir kulüpte, sıkıntılı süreçte görev almam çok büyük risk ama bu riski göze almak istedim. Bu taşın altına elimi sokmak istedim. Hep beraber bu işi başaracağımıza inanıyorum. Bizim tek başımıza yapacağımız bir iş değil, futbolcu, yönetim ve taraftar hep beraber. Bu yükün altına girmemiz lazım” dedi.

“Asıl hedefimiz gelecek sezon”
Taraftarın takım üstünde çok büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Özköylü, “Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Takımımız genç oyuncular ve geçen yıl oynayan tecrübeli oyuncularla harmanlanarak oluşturulmuş bir takım. Devreye kadar kalan 10 maçlık süreyi en iyi şekilde geçirmek için uğraşacağız. En makbul puanı almaya çalışacağız. Devre arası transfer tahtası açıldıktan sonra yapılması gereken transferleri yapıp bu sezonu geçireceğiz. Bizim asıl hedefimiz gelecek sezon. Yani bu sene ile ilgili kimseye söz verme lüksümüz yok. Bunu yaparsak herkesi kandırmış oluruz ve inandırıcı olmaz. Biz elimizdeki malzemeyi bilip ona göre takviye yapacağız. Biz bu elimizdeki yemeği gelecek seneye hazırlayacağız. Buraya gelirken hiç para konuşmadım. Şu anda burada kazanacağım parayı bundan 6-7 sene önce kazanıyordum. İnşallah herkes için hayırlısı olur” diye konuştu.
Özköylü’nün ardından söz alan Asbaşkanlar Rüştü Araboğlu, Ömer Çoruh ve Sportif Direktör Coşkun Zeren, yeni hocanın takıma hayırlı olmasını diledi.
Yeni teknik adam, imza töreninin ardından ayağın tozuyla takımıyla ilk antrenmanına çıktı. 

Erdi Demür - Kenan Akyüz

Etiketler: Osman Özköylü, Samsunspor


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