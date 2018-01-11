Samsunspor’da serbest kalan futbolcu sayısı 6’ya çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, mali ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkını elde eden futbolculardan Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir kulüple ilişkilerini keserek Samsun’dan ayrılmıştı. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren Samsunlu futbolcu Halil İbrahim Pekşen’in Vali Osman Kaymak’ın ödeme planını kabul etmesine rağmen takımdan ayrıldığını açıkladı.

“Halil İbrahim teklifi kabul etmişti sonra da vazgeçti”

Takımın son durumu hakkında bilgiler veren Coşkun Zeren, “Önümüzdeki günler içinde ödeme yapılacak başka futbolcular da var. Henüz para almamış arkadaşlarımız var. İçlerinde yabancı oyuncular da var. Onlara da gerekli ödemeler yapılacaktır. Mevcut takımla çalışmalarımıza Samsun’da devam ediyoruz. Bugün de U21 ile hazırlık maçı oynadık. Tabii ki sıkıntılarımız, problemlerimiz var ama arkadaşlarımız ve camia bu zor günlerde takımlarına sahip çıktı. Henüz zorlukları aşmış değiliz ama aşma yönünde ciddi çalışmalar var. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hepsine başarılar diliyorum. Halil İbrahim’in durumu biraz daha farklı. Biz ekip olarak Valimiz ile görüştük. O görüşmede Halil İbrahim de vardı. Gönül isterdi ki burada kalsın ama o öyle bir tercih yaptı. Önce oda kabul etmişti ama sonra ayrılma yönünde tercih yapmış. Devre bittiği zaman hocamızla en az 4 oyuncu transfer etmeyi planlamıştık. Onunla ilgili çalışmalar da yapmıştık. Şimdi oyuncular da kaybettik. Dolayısıyla transfere yüzde yüz ihtiyaç var. Ligde zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Her takım ciddi takviyeler yapıyor. Transfere ihtiyacımız var ama önce bu mevcut sorunun çözülmesi lazım. Ondan sonra transfer tahtasını açmamız lazım. Şu an net bir şey söylemem mümkün değil ama umarım transferi açarız ve gerekli, ihtiyacımız olan bölgelere transfer yaparız” dedi.

Öte yandan Samsunspor bugün Nuri Asan Tesisleri’nde Samsunspor U21 takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-0 kazandı. Samsunspor’un gollerini Kenan Karışık (P), Jonathan Ayite (P), Gökay Iravul ve Muhammet Beşir attı. İzin almamasına rağmen ülkesinden geç dönen Nijeryalı John Chibuike ise performans koşularıyla günü tamamladı.

Erdi Demür

