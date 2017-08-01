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Samsunspor’da şok istifa talebi

Samsunspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, Sportif Direktör Coşkun Zeren’in istifa etmek istediğini, kulüp olarak Zeren’i ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Samsunsporda şok istifa talebi

01 Ağustos 2017 18:30

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren’in istifa ettiği haberi spor kamuoyunda konuşulmaya başladı. Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sportif Direktör Coşkun Zeren ile çalışmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Araboğlu, “Coşkun Bey’in istifası konusunda henüz onaylanmış bir şey yok. Coşkun Zeren’in bir sıkıntısı vardı. Akşam saatlerinde kendisiyle tekrar görüşeceğiz. Sayın Zeren’in sezon başında da bir istifa talebi vardı. Kendisine bu kararı ertelemesi için ricada bulunmuştuk. Şimdi yine kendi işleri nedeniyle iznini istedi. Biz de kulüp olarak, ‘bırakma bizi, bizimle ol, beraber yürüyelim’ diyoruz. Muhtemelen olumlu sonuç alırız. Şu anda istifasını kulübe sunmadı. Sadece görüşünü belirtti. Biz kulüp olarak Coşkun Zeren’le çalışmak istiyoruz” dedi.

Sportif Direktör Coşkun Zeren’in kırmızı-beyazlılarda devam edip etmeyeceği bugün netlik kazanacak.

Erdi Demür 

Etiketler: istifa, Samsunspor


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