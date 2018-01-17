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Samsunspor’dan Atakum provası

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Atakum Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanarak devre arası kampındaki hazırlık maçlarını tamamladı.

Samsunspordan Atakum provası

17 Ocak 2018 18:29

Mali açıdan zor günler geçiren Samsunspor, bir yandan da ligin ikinci yarısına hazırlanıyor. Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Atakum Belediyespor’u ağırlayan kırmızı-beyazlılar, kadroda kalan futbolcular ve 2 genç oyuncusuyla maça başladı. Maça kalede Sifakis, defansta Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Kemal İşlemek, orta sahada Kenan Karışık, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin, Samaras ve forvette Göksu Türkdoğan, Ayite ikilisiyle başlayan Samsunspor, maçın ilk devresine kötü başladı. Atakum Belediyespor 11. dakikada Metehan Genç’in golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar bu gole 29. dakikada Enes ile cevap verdi. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. 67. dakikada sahne alan Muhammet Beşir, maçın skorunu tayin etti ve Samsunspor karşılaşmadan 2-1’lik galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmaya alacakları ödenmeyen ve son antrenmana katılmayan Gökay İravul gelmedi.

Erdi Demür

 

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