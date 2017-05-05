Samsunspor’dan taraftara destek çağrısı

TFF 1. Lig'de son 4 haftada aldığı kötü sonuçlar yüzünden küme düşme kabusu yaşayan Samsunspor’da camia, başkan, yöneticiler, taraftarlar ve iş adamları bir araya gelerek toplantı yaptılar. Özel bir kafede gerçekleşen toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verilirken, tüm taraftarların Pazar günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak olan Samsunspor-Giresunspor maçında tribündeki yerlerinin alarak takımlarına destek olmalarını istediler.

Samsunspor’u ligde tutmak için birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Erkurt Tutu, “Ben buraya sadece Samsunspor Kulübü başkanı olarak değil, Samsunspor’u seven, buradaki herkes kadar Samsunspor için mücadele eden bir taraftar olarak gelmenin doğru olacağını düşündüm. Biz de buraya sadece sizler gibi Samsunspor’un iyi olması için birlikte verdiğimiz mücadelenin birlikteliğini anlatabilmek için geldim. Burada hepimizin tek bir amacı var, oda Samsunspor’un iyi olması. Ben taraftarlarımızla da gurur duyuyorum. Bu camianın bir taraftarı olduğumdan dolayı son derece mutluyum. Maçlar bitene kadar, lig bitene kadar mücadelemiz devam edecek. Hepimizin ve benim amacımız bu takıma hizmet etmektir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ligin bitimine daha 3 hafta var. Ben bu hem teknik kadrosuna, hem de bu takımın futbolcularına bu işi başaracaklarına sonuna kadar inanıyorum. İyi bir ekibimiz ve hocamız var. İnşallah başarılı olacaklar ve sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda ayrıca toplantıyı düzenleyen iş adamı Mehmet Sarıözkan, Şirinler Taraftar Derneği Başkanı Mehmet Soykan, Şehzadeler Taraftar Grubu Başkanı Ali Haliloğlu, Samsunspor Taraftarlar Grubu Söğütlübahçe Derneği Başkanı Ümit İren, Samsunspor Taraftarlar Derneği Söğütlübahçe Tribün Lideri Melih Demirbaş da birer konuşma yaparak taraftarlara destek çağrısında bulundular.

Erdi Demür