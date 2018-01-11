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Samsunsporlu futbolcuların alacaklarının yarısı ödendi

Samsun Valiliği, Samsunsporlu futbolcuların alacaklarının yarısının ödendiğini açıkladı.

Samsunsporlu futbolcuların alacaklarının yarısı ödendi

11 Ocak 2018 17:40

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, ekonomik ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkını elde eden futbolculardan Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir kulüple ilişkilerini keserek Samsun’dan ayrılmıştı.
Samsun Valiliği bugün yaptığı açıklama ile kadroda bulunun futbolculardan serbest kalma hakkını elinde bulunduran Kenan Karışık’ın alacaklarının tamamının, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Furkan Köse, Göksu Türkdoğan ve Erkam Reşmen’e ise alacaklarının yüzde 50’sinin ödendiğini duyurdu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valimiz Sayın Osman Kaymak ile Samsunsporlu futbolcular arasında 9 Ocak tarihinde yapılan görüşmede, alacağı olan futbolculara ilk etapta yüzde 50 oranında ödeme yapılması, kalan alacakları için oluşturulacak bir plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde ödeme yapılması ile ilgili teklifte bulunulmuştu. Bu görüşme sonucunda teklifi kabul eden, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Furkan Köse ve Göksu Türkdoğan'a alacaklarının yüzde 50’si, Erkam Reşmen ve Kenan Karışık’a ise alacağının tamamı ödenmiştir. Ancak futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, Samsunspor takımımızı aktif hale getirebilmemiz konusunda yardımlarınızı bekliyoruz.”
Öte yandan Samsunspor’da Halil İbrahim Pekşen’in de kulüple ilişkisini kesmek için müracaatta bulunduğu öğrenildi. 

Etiketler: Samsunspor

 

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