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Samsunsporlu taraftarlar, Eren Bülbül için Trabzon'a gitti

Samsunsporlu taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti.

Samsunsporlu taraftarlar, Eren Bülbül için Trabzona gitti

20 Ağustos 2017 19:31

Samsunspor'un bütün taraftar grupları, Samsunspor'un bu hafta oynadığı Manisaspor deplasmanına gitmeyerek 13 otobüs ve özel araçlarla şehit Eren Bülbül için Trabzon'a gitti. Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda toplanan Samsunsporlu taraftarlar, 'İyi ki varsın Eren', 'Bu ülke için canını vERENe gidiyoruz' yazılı pankartlar ve Samsunspor bayraklarıyla öğle saatlerinde Trabzon'a hareket etti. Hareket öncesi Samsun'da bulunan Trabzonsporlu taraftarlar da Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na gelerek Samsunsporlu taraftarlara buluştu. Dostluk ve kardeşlik adına güzel bir görüntü ortaya koyan taraftarlar, teröre karşı omuz omuza birlik mesajı verdi. Öğle saatlerinde Trabzon'a hareket eden taraftarlar saat 16.30'da Maçka'ya ulaştı. Şehidin ailesine taziyede bulunan taraftarlar, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün acısını paylaşarak, "Biz de senin bir oğlunuz" dediler. Şehidin evinde Yasin-i Şerif okuyan kırmızı-beyazlı taraftarlar, daha sonra Maçka'dan ayrıldı. Futbolun birleştirici yönünü güçlü bir şekilde ortaya koyan Samsunspor'un taraftar grupları, bu şekilde teröre karşı güçlü bir mesaj verdiler. 

Kenan Akyüz

Etiketler: Eren Bülbül, Samsunspor


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