Futbolcu alacaklarını ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer cezası alan ve genç futbolcu ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı-beyazlılar, geçen sezon oynadığı son 3 maç ve bu sezon oynadığı ilk 4 maçta da gol atma becerisi gösteremedi.

Kırmızı-beyazlılar, en son golünü geçen sezon ligin 31. haftasında kendi sahasında oynadığı Denizlispor karşılaşmasında attı. Samsunspor, 2 gol attığı bu maçın ardından oynadığı 7 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Samsunspor sırasıyla Balıkesirspor’a 1-0 yenilirken, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve Kayseri Erciyesspor’a da 3-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar bu sezon oynadığı Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarından sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken, Yeni Malatyaspor’a 1-0 ve Mersin İdmanyurdu’na da 3-0 yenildi.

Samsunspor ligde 5. haftada deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Erdi Demür