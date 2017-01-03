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Samsunspor’un gözü 'transfer tahtası'nda

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, transfer tahtasını açamadıkları için şu anda transferin söz konusu olmadığını söyledi.

Samsunsporun gözü transfer tahtasında

03 Ocak 2017 18:36

Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Antalya’da ligin 2. yarısına hazırlanan kırmızı-beyazlıların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kampın oldukça mücadeleci geçtiğinin altını çizen Coşkun Zeren, “Kampımız çok güzel geçiyor. Çift antrenmanlarla günü tamamlıyoruz. Yarın Keçierengücü ile ilk hazırlık maçına çıkacağız. Cumartesi günü de Şanlıurfaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. 1 hazırlık maçı daha yapıp kampı tamamlamayı hedefliyoruz. Tempomuz şu anda gayet iyi durumda. Transfer tahtamız açılmadığı için transferler şu anda söz konusu değil. Mevcut takım ve teknik ekiple beraber çalışmalara devam ediyoruz. Transfer tahtası sorununu çözmek için başkanımız ve yönetim kurulumuz özel olarak çalışıyorlar. Neticenin ne olacağını bilemiyorum. Tahtayı kaldırmak için bütün gayretlerini gösteriyorlar. Tahta açılmadığı takdirde çalışmalarımıza yine devam edeceğiz. Elimizdeki kıt imkanlarla bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. İnşallah çözeriz. Tahta sorunu çözülürse hocamızın isteği doğrultusunda ön bölgeye forvet ve orta sahaya takviye yapacağız” dedi.

“Mevcut kadrodaki futbolcularla aramızda sıkıntı yok”
Kadrodaki oyuncularla alacaklar hakkında sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Zeren, "Şu ana kadar bir tek Muharrem Efe ile yollarımızı ayırdık. Fatih Kılıçkaya’nın bir sakatlığı vardı. O da düz koşulara başladı. Bunun haricinde sakat ve eksik oyuncumuz yok. Mevcut kadroda şu anda alacaklarıyla ilgili sıkıntısı olan bir futbolcumuz yok. Kampa gelmeden önce birkaç tane arkadaşımızla bu konu hakkında konuşup anlaştık. 1-2 arkadaşımızın daha bu konuda sıkıntıları var. Bu konuyu da kampta çözeriz. Bu futbolcularla aramızda sıkıntılı bir durum yok. Biz kulübün şartlarını bu futbolculara anlatıyoruz. Onlar da bizi anlayışla karşılıyorlar. Bugüne kadar bize sıkıntı yaşatmadılar. Kulübümüz de şartlarını zorlayarak onlar için gerekeni yapıyor” diye konuştu. 

Erdi Demür 

Etiketler: Samsunspor, Sportif Direktör Coşkun Zeren, transfer tahtası


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