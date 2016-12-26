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Samsunspor’un ilk yarı kabusu

Türk futbolunun köklü takımlarından Samsunspor, son yıllarda ligin ilk yarısında gösterdiği performansla hayal kırıklığına yol açtı.

Samsunsporun ilk yarı kabusu

26 Aralık 2016 19:36

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'den düştüğü 2011-2012 sezonunu ilk yarısında 12 puan, 2012-2013 sezonu ilk yarısında 15 puan, 2013-2014 sezonu ilk devresinde 27 puan, 2014-2015 sezonu ilk yarısında 23 puan, 2015-2016 sezonu ilk yarısında ise 25 puan toplamıştı. 

2016-2017 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Samsunspor, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak hanesine 11 puan yazdırdı. Son 6 sezonun en kötü ilk yarısını geçiren kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri 6 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ligde bu sezon 6 takım puan silme cezası alırken, Samsunspor böyle bir ceza almadı. Karadeniz ekibi, puan silme cezası yiyen 5 takımın da altında bulunuyor.
Kırmızı-beyazlılar puan cetvelinde son sırada bulunan Mersin İdman Yurdu’nun 2 puan üzerinde 17. sırada ilk yarıyı tamamladı. 

Erdi Demür 

Etiketler: ilk yarı kabusu, Samsunspor


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