Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'den düştüğü 2011-2012 sezonunu ilk yarısında 12 puan, 2012-2013 sezonu ilk yarısında 15 puan, 2013-2014 sezonu ilk devresinde 27 puan, 2014-2015 sezonu ilk yarısında 23 puan, 2015-2016 sezonu ilk yarısında ise 25 puan toplamıştı.

2016-2017 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Samsunspor, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak hanesine 11 puan yazdırdı. Son 6 sezonun en kötü ilk yarısını geçiren kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri 6 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ligde bu sezon 6 takım puan silme cezası alırken, Samsunspor böyle bir ceza almadı. Karadeniz ekibi, puan silme cezası yiyen 5 takımın da altında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar puan cetvelinde son sırada bulunan Mersin İdman Yurdu’nun 2 puan üzerinde 17. sırada ilk yarıyı tamamladı.

Erdi Demür