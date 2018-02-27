Samsunspor'un yeni hocasından iddialı açıklamalar

Ekonomik yönden sıkıntılar çeken, kayyum tarafından yönetilen ve teknik direktörü istifa eden Samsunspor, lig lideri Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Besim Durmuş devam ettirdi. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman açma-germe hareketleriyle başlayıp, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti. Yeni Teknik Direktör Durmuş, antrenman sonrasında iddialı açıklamalarda bulundu.

“Bütün şehrin yükü omuzlarımda”

Çok büyük bir yükün altından çıkmaya çalışacağını ifade eden Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Besim Durmuş, “Çok büyük bir güvenle göreve geldim. Özellikle kayyum heyeti, valimiz ve taraftarlarımızdan inanılmaz destek gördüm. Bu konuda kendimi şanslı ve güvende hissediyorum. Çok büyük bir sorumluluğum var. Bütün şehrin yükü omuzlarımda. Sezon sonuna kadar daha aktif daha coşkulu oynayan bir Samsunspor oluşturmaya çalışacağız. Kalan 10 maçta karşımıza ne çıkacak göreceğiz. Bir karakter ortaya koyacağız. Takımımız zaten iyi. 5 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştık. Engin İpekoğlu’na da yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederim. Büyük camialarda böyle ayrılıklar olabiliyor. İnşallah Samsunspor, Rizespor maçında bahsettiğimiz karakteri ortaya koyarak taraftarımızın da desteği ile elimizden geleni yapacağız. Herkesin kalitesini ortaya koyma zamanı. Bizler, futbolculara liderlik yaparak hayal ettiğimiz puanları almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hiç gitmeyecekmiş gibi buradayız”

Ligin ilk yarısında da geçici olarak göreve gelen Besim Durmuş, kaç maçlık görev alacağı sorusuna açıklık getirerek, “Ne kadar görev alacağım konusunda kayyum tarafından bana, ‘Takımı sana teslim ediyoruz, bu takım sizin’ dediler. Başkanımız şu anda Samsun’da değil. Geldiklerinde bunu kamuoyuna bildireceklerini söylediler. Biz yine buradayız. Biz hiç gitmeyecekmiş gibi buradayız. Böyle de olur inşallah. Sorun yaşayan oyuncularla ve tüm oyuncularla bugün toplantı yaptık. Kadromuzdaki oyuncular sezon başında herkesi heyecanlandıran oyuncular. Bu zamana kadar beklentileri camiamıza yansıtamadılar. Kendilerine ne kadar değerli olduklarını hatırlattım. Ancak bugün karakter koyma zamanı. Bugün, kulübü sahiplenme zamanı. Futbolcularımıza güvendiğimizi onlara söyledik. Koşan, mücadele eden ve bu işe sahip çıkan arkadaşlarımızla öncelik sırasını onlara vererek sonuca gitmeyi planlıyoruz. Hazır olan, bu işi isteyen oyuncuya hafta sonu forma vereceğiz. Sadece oynayan oyunculara değil, antrenmana kaç futbolcu çıkıyorsa hepsinin ruhuna ve hırsına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Besim Durmuş, ligin ilk devresinde Alpay Özalan’dan boşalan teknik direktörlük görevine 1 maçlığına gelmiş ve takımın başında olduğu müsabakada Balıkesirspor 2-1 mağlup olmuştu.