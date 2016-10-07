UEFA Euro 2020 standartlarına göre yapılan 33 bin 919 kişilik son teknoloji ürünü yeni akıllı Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun yüzde 83’ü tamamlandı. Stadın bugün çim ihalesi yapıldı. Çim alt yapısı bitirilen sahanın hibrit çim çalışmasının kasım sonunda tamamlanması planlanıyor. Çimler İtalya’dan getirilecek.

"YÜZDE 83’Ü BİTTİ"

Stat çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, "Stadın yüzde 83’ü tamamlandı. Loca, ışıklandırma, havalandırma ve elektrik tesisatı bitti. Koltuklar takılıyor. Stadın dış cephe kaplamasının bir kısmı, AVM yeri ve çevre düzenlemesi kaldı. Şu anda çimleme çalışmalarının alt yapısı bitti. Bu gün çim ihalesi yapıldı. Stadın çimi hibrit çim olacak. Çimler İtalya’dan gelecek. Kaplama özel bir çim. Çimleme çalışmalarının da Kasım ayı sonu gibi bitirilmesi planlanıyor. Son eksiklerin giderilmesiyle birlikte muhtemelen ikinci yarı Samsunspor maçlarını yeni stadında oynayacak" dedi.