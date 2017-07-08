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Samsun’un hedefi ihracatı yükseltmek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’un birçok alanda ilk 10 şehir alan arasında yer aldığını, bir tek ihracat konusunda ilk 10’un dışında kaldığını söyledi.

Samsunun hedefi ihracatı yükseltmek

08 Temmuz 2017 17:30

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Tarihi Kentler Birliği yönetmeliğini açıkladığı basın toplantısının ardından, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Samsun hakkında yapılması planlanan ve yapılan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Birçok alanda iyi durumda olduklarının ama kişi başına düşen geliri arttırmak zorunda olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Şehir olarak Türkiye’de birçok konuda birçok ilden çok öndeyiz. Şehircilik, ulaşım, estetik, spor, sağlık, çevre düzeni adına ilk 10’dayız. 30 büyükşehir içerisinde ilk 10’da olmak küçümsenmeyecek bir şeydir. Spor alt yapısı ile bence ilk 5’in içerisindeyiz. Sağlıkta ilk 5’teyiz. Ama kişi başına düşen gelirde ilk 5 arasında değiliz. Biz şehir olarak daha fazla yatırım, daha fazla ihracat yapmak gibi bir hedefe kilitlenmemiz lazım. Bunu yapabilmek için gıda organize sanayisini güçlendirmemiz lazım. Şehrimizin turizm gelirlerini arttırmamız gerekir. İlk 10 içerisinde olamadığımız tek başlık var o da ihracatımız iyi yerde değil. Hala daha ihracatta 400 milyon dolar civarındayız. Bizim sıkletimizdeki bir şehrin ihracatta milyar dolarlardan bahsedecek bir seviyeye gelmesi lazım. Gaziantep, İzmir, Bursa 4-5 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıyorsa, bizim de en aşağıya 1 milyar dolar seviyesinde ihracat yapmamız lazım” dedi.

“Gülsan Sanayi, plansız ve imarsız, yıkılacak”

Şehrin göbeğindeki Gülsan Sanayi hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:
“Benim en büyük temennim karşılıklı olarak ortak akılda buluşup birbirimize mağdur etmeden anlaşmak. İstimlak edeceğiz. Devletin uygun gördüğü miktarda ödemeleri yapacağız. Ama herkes şunu bilsin imarlı yerle imarsız yer arasında istimlak bedeli olarak büyük fark olur bu da normal. Gülsan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafın yüzde 30 civarındaki mal sahibi yüzde 70 civarı ise kiracı. Bu nedenle yıkım işlemi yaparken ben yıkıyorum başınızın çaresine bakın dememiz mümkün değil. 2019 yılı sonuna kadar bu işi bitirmeye kararlıyız. Gülsan Sanayi Sitesi imarsız ve plansız bir alan. Onun için o bölge hakkında kararlar aldık. Eski sanayi imarlı ve 5 kata kadar planlı bir alan. O nedende eski sanayi sitesini yıkmak gibi bir şey söz konusu değil. Ancak Gülsan Sanayi Sitesi’nde öyle bir uygulama yapacağız ki eski sanayi sitesindeki esnaf ta mecburen buna ayak uydurup binalarını yenilemek zorunda kalacak. Kısacası Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki dönüşümü biz yapacağız Eski Sanayi Sitesindeki dönüşümü ise esnaf kendi yapacak. Buradaki esnaflar 2 katlı dükkanlarını yıkıp, 5 katlı yapılar yapıp kiraya verebilir.” 

Erdi Demür


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