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Samuel Eduok, 4. golünü kaydetti

Samuel Eduok, 4. golünü kaydetti
Samuel Eduok, 4. golünü kaydetti

Kasımpaşa’nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok, Göztepe mücadelesinde takımının 2 golünü kaydederek, bu sezon ligde 4 gol sayısına ulaşmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'nın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede lacivert-beyazlıların golcü futbolcusu Eduok, takımını sırtladı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında gol perdesini açarken, 48. dakikada da rakip fileleri havalandırarak iki gol ile takımına katkı verdi. Galibiyette büyük pay sahibi olan başarılı oyuncu, mücadelede etkili bir performans sergilerken, sarı-kırmızılılara attığı 2 gol ile 4. golüne ulaşmış oldu.
8. hafta itibariyle 4 gol 1 asistlik performans ile oynayan Eduok, karşılaşmanın 89. dakikasında yerini Koita'ya bıraktı.  

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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