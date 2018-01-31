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Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti

Atiker Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti.

Samuel Etoo sağlık kontrolünden geçti

31 Ocak 2018 12:50

Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde sona gelinirken golcü futbolcu ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o'yu renklerine bağladı. Dün gece özel uçakla Konya'ya gelen Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Eto'o, sağlık kontrolünden geçti. 

Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ile birlikte gelen Samuel Eto'o MR cihazına alınarak kontrolleri yapıldı ve kan verdi. 

Yıldız futbolcuya hastanede bekleyenler yoğun ilgi gösterdi. Eto'o ile fotoğraf çekinenler futbolcuya başarılar diledi. 

H. İbrahim Parlak - Çağrı Yıldız
 

 

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