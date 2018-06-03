Samuel Eto’o’dan Türkiye’ye 2024 için destek

Afrika'nın sembol futbolcuları ve dünya futbolunun yaşayan efsaneleri arasında yer alan Atiker Konyasporlu Samuel Eto’o, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesi için dünya futbolunu yönetenlere çağrıda bulundu. Eto’o, Türkiye’yi 'Harika bir ülke' olarak tanımladı, Türk kulüplerinin sahip olduğu imkanlara UEFA üyesi birçok ülke kulübünün ulaşamadığını söyledi.

"Türkiye en iyilerinden biri"

Üç senedir Türkiye’de oynadığını hatırlatan Kamerunlu futbolcu, “Dünyayı gezme fırsatını yakaladım. Sizi temin edebilirim ki Türk ligi içlerinde en iyilerden bir tanesi” diye konuştu.

“Avrupa’da sahip olmayanlar var”

Türkiye Ligi’ni bütün diğer liglerle karşılaştırabileceğini söyleyen Eto’o, “Burada olağanüstü uygun şartlara sahibiz. Hemen her takımın kendine ait bir stadı, antrenman yaptığı bir tesisi var. Bu şartlara Avrupa’da bile sahip olmayan yerler var” ifadelerini kullandı.

“Güzel futbol için bir şans”

Samuel Eto’o, son olarak da dünya futbolunu yönetenlere şöyle seslendi:

“Ümit ediyorum ki bana inanan, dünya futbolunu yönetenler iyi gözlemleyip, hep birlikte orada olup güzel bir futbol seyredeceğimiz bir Avrupa Şampiyonası için Türkiye’ye bir şans tanırlar.”