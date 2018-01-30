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Samuel Eto'o'ya Konya’da coşkulu karşılama

Atiker Konyaspor’un yeni transferi Samuel Eto’o Konya’ya geldi.

Samuel Etooya Konyada coşkulu karşılama

30 Ocak 2018 23:43

Saat 22.45 sıralarında özel uçakla Konya’ya gelen Eto’o’yu karşılamak için yeşil-beyazlı taraftarlar havaalanına akın etti. Meşaleler ile yeni transferi karşılayan taraftarlar tezahüratta bulundu. Başarılı oyuncu sevgi gösterileri eşliğinde havaalanından ayrıldı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyasporlu olan Samuel Eto'o için 31 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda imza töreni düzenlenecek. Eto’o imzadan sonra sahaya çıkıp taraftarı selamlayacak.

 İbrahim Yetkin - Davut Has
 

 

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