Samut: 'İnşaat sektörünün durması ekonomi treninin durmasına sebep olur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da faizlerin düşürülmesi yönünde çağrıda bulunduğunu anımsatan iş adamı Hüseyin Samut konuya ilişkin açıklamada bulundu. Samut, "Ekonomideki büyüme en çok inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründen besleniyor. İnşaat sektörünün duraklaması ekonomi treninin durmasına sebep olacaktır. Bankaların yüksek kredi faizleri inşaat sektörünün önüne koyulmuş büyük bir taştır, kaya parçasıdır. İnşaat sektörünün ilerlemesi ve dolayısıyla ekonominin büyümeye devam etmesi için yol üstündeki bu kayanın kaldırılması gerekmektedir" diye konuştu.

"İnşaat sektörünün durması ekonomi treninin durmasına sebep olur"

"Konutların yüzde 99’u satıldı"

Türkiye’de dış güçlerce sürekli üretilen 'kriz ve ekonomi batacak' gibi karanlık komplo teorilerine rağmen ülkesini seven yatırımcılar olarak kulakların tıkayarak yatırıma devam ettiklerini ifade eden Hüseyin Samut, "Yapmış olduğumuz konutlarımızın yüzde 99’u satıldı. Birçok ön satışımız halihazırda bekliyor. Fakat özellikle kredili konut satışlarında insanlarda bir bekleyiş söz konusu. Her geçen gün kredi faizlerinin düşmesi beklenirken aksine yükseliyor. Bu yükselişten dolayı müşterilerimiz ve konut almak isteyen genel halkımız kredi çekmek istemiyor. Bu durum genelde böyle. Antalya’da da böyle, İstanbul’da da böyle, Türkiye’nin her yerinde de böyle" ifadelerini kaydetti.

"Ekonominin geleceği için özel birim kurulabilir"

Bankaların konutta yüksek faiz uygulayarak sektörü bir çıkmaza soktuğunun altını çizen Samut, çıkmazın kurulacak özel bir birim ile çözülebileceğini dile getirdi. İş adamı Samut, "Cumhurbaşkanımızın bu konu hakkında özel açıklamaları ve çağrısı oldu. Konut kredisi faizlerini indirin dedi. Ancak bir iki banka dışında bu işe pek yanaşan olmadı. İşin açığı özellikle özel ve büyük bankalar bu işe pek yanaşmak istemiyor. Bankaların bu tavrı inşaat sektörüne darbe vuruyor. Dolayısıyla ülke ekonomisine de darbe vuruyor. Ekonomideki büyümenin duraksamasına sebep oluyor. Cumhurbaşkanımızın bu konu hakkındaki özel hassasiyetinin biz farkındayız. Bankaların bu tavırları devam edecekse bizim de bir önerimiz olacak. Madem bankalar kredili konut satışlarındaki faiz indirimine yanaşmıyor, devletimizin yetkili mercileri özel bir birim oluşturarak bu işi çözebilir. Bu konu hakkında kurulacak bir kurum ya da birim üzerinden düşük faizli konut kredisi sağlanabilir. Çünkü bankaların yüksek faiz politikası bu tavrı ortaya koymak zorunda bırakmıştır. Eğer böyle bir birim kurularak düşük faizli konut kredisi sağlanması halinde emin olunsun ki tüm müteahhit şirketleri ve bu işin içindeki herkes bu girişime destek verecektir. Böylece hem inşaat sektörünün önü yeniden açılacak hem ekonomideki büyüme yoluna hızla devam edecek hem de insanlarımız bu imkandan faydalanarak yeni yuva sahipleri olabilecektir" dedi.