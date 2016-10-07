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Sanal gerçeklik artık derslere de giriyor

Son zamanlarda hızlı gelişme gösteren sanal gerçeklik teknolojisi eğitim alanında da yerini almaya başladı. Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki bölümlerinde sanal gerçeklik gözlüğü ile eğitim vermeye hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik artık derslere de giriyor

07 Ekim 2016 09:26

Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki Motor Gövde Bölümü, Elektrik Elektronik Bölümü, Havacılık İşletmeciliği Bölümü ve Pilotaj Bölümlerinde uygulamalı eğitim modeline destek sağlamak açısından sanal gerçeklik gözlükleriyle eğitim verileceğini söyleyen Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, “Bizim amacımız teknisyen yetiştirmek. Dört senelik bir eğitimimiz var. Bu dört senelik eğitim içerisinde sivil havacılığın ihtiyacı olan bakım personellerini ve işletme elemanlarımızı yetiştiriyoruz. Ayrıca Pilotaj Bölümümüzde de pilot eğitimleri veriyoruz. Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte özellikle teknisyen eğitiminde çığır açacak bir eğitim metodunu uygulamaya başlayacağız. Bunun için özel bir şirket ile bir proje başlattık. Bu çalışmanın amacı, teknisyenlik eğitimini sanal gerçeklik ortamında gerçekleştirmek. Sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik dediğimiz teknikleri kullanarak eğitim vereceğiz. Bu şekilde verilen teknik eğitim şuan için hiçbir üniversite ya da yüksekokulda uygulanmıyor. Fakat biz bunu yakın bir zamanda uygulamaya geçireceğiz” diye konuştu.

Sanal gerçeklik gözlüklerini derslerde nasıl kullanacaklarını aktaran Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Teknisyen eğitimini bilgisayar ortamında görüntü alan gözlükler ile vermeye çalışıyoruz. Yani bir motoru fiziksel olarak karşınıza koymuyorsunuz onun yerine motorun görüntüsünü koyuyorsunuz. Mesela motoru açarken kullanacağınız aletleri ve anahtar takımlarını yine aynı şekilde bilgisayar ortamında sanal olarak alıyorsunuz ve sanki o işlemi gerçekte yapıyormuşsunuz gibi sanal ortamda gerçekleştiriyorsunuz. Bir uçak motorunu her istediğiniz an elinizin altında göremeyebilirsiniz ama bu teknoloji sayesinde her zaman ve herkese gösterebilirsiniz. İşlemleri istediğiniz kadar tekrarlamanız da mümkün. Dolayısıyla hem zamandan tasarruf edebileceksiniz hem verim kazanmış olacaksınız. Bu, özellikle uçakların çok kritik parçalarının bakımı ve zaman alacak işlerin bilgiyasar ortamında birçok kez tekrarlanabilmesi için çok faydalı bir eğitim sistemi olacak. Üstelik bu teknoloji için özel bir mekâna ihtiyaç yok, tüm sistem sınıflara taşınacak.”

Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde geçtiğimiz günlerde açılan Atılım Hangar’a da değinen Prof. Dr. Alemdaroğlu, “Ayrıca Esenboğa Havalimanı’nın tam karşısında Çubuk Yolu üzerinde yeni açılan Hangar’ımız var. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir alan içine oturan ve içerisinde derslikleriyle, laboratuvarlarıyla komple bir bakım hangarı. Öğrencilerimiz burada uygulamalı teknisyen eğitimini alabilecekler. Buna ilaveten teknisyen eğitimi için kullanabileceğimiz uçan vaziyette çift motorlu bir uçağımız var. Bu uçağımızı da uçuşlar ve bakım onarım için kullanacağız. Yani öğrencilerimiz uçak üzerindeki tüm teknisyen eğitimlerini uygulamalı bir şekilde tamamlamış olacaklar” dedi.
 

Etiketler: Atılım Hangar, Atılım Üniversitesi, sanal gerçeklik, Sivil Havacılık Yüksekokulu


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