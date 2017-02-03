Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği komedi filmi “Vezir Parmağı” sinemaseverlerle buluştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik 5” filmi ise daha vizyona girmeden sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Rapora göre, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Şahan Gökbakar listenin ilk üç sırasını belirledi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ayın ünlüler listesine giren isimler arasındaydı. İşte MTM’nin yaptığı araştırmanın detayları…

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı magazin dünyasının Ocak ayı raporu açıklandı. Rapora göre, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 2 bin 713 haberle listenin zirve ismi oldu. Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllülerin yaşam mücadelesi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Referandum, çeşitli video kampanyaları ile gündemi meşgul etmeyi sürdürdü. Bunlardan en dikkat çekeni Rıdvan Dilmen'le başlayan, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz’la devam eden çağrı videosu oldu.

En çok konuşulan ünlüler listesinin ikinci sırasına ünlü popçu Murat Boz, 2 bin 174 haberle yerleşti. Murat Boz, sosyal medyada referandum kampanyasına katılan ve “evet” diye sanatçılar arasında yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında 2 bin 46 haberle Şahan Gökbakar bulundu. 16 Şubat’ta seyirciyle buluşmak için hazırlanan “Recep İvedik 5” filmi, şimdiden büyük ses getirdi. Filmin fragmanını sosyal medyada paylaşan Gökbakar, izleyici sayısı 25 milyonu aşınca, mutluluğunu Instagram sayfasında paylaştı.

Listenin dördüncü sırasında ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bin 962 haberle yer aldı. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Vezir Parmağı”nın “Gülbahar” karakterine hayat veren Gülben Ergen, filmin galasına üç oğluyla birlikte katılınca medyanın da ilgi odağı oldu.

Listenin beşinci sırasında yer alan Ata Demirer, bin 563 habere konu edildi. Ata Demirer’in son filmi “Olanlar Oldu”, 20 Ocak’ta vizyona girdi. Filmde iki farklı rolü canlandıran ünlü komedyen, bir kaptanı oynarken, diğer yandan bir kadın rolü üstlendi. Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven ve Renan Bilek filmin kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.

Listenin altıncı sırasında Hülya Avşar, bin 502 haberle yer alırken, oyuncu Şükran Ovalı ise bin 464 habere konu oldu. Güzel oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, sade bir törenle dünya evine girdi. Roma’da birbirlerine “evet” diyen ünlü çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

Ayın magazin listesi şöyle gelişti:



