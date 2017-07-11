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Sanat dünyasından Fikret Hakan için taziye mesajları

Ünlü sinema oyuncusu Fikret Hakan'ın ölüm haberinin duyulması üzerine ünlüler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Sanat dünyasından Fikret Hakan için taziye mesajları

11 Temmuz 2017 13:37

Sinema oyuncusu Fikret Hakan, akciğer tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastahanesi'nde gece saatlerin hayatını kaybetti.

Fikret Hakan'ın ölüm haberi ünlüler camiasını yasa boğdu. Ünlüler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray, Sabahat Akkiraz, Ömür Gedik gibi ünlü isimler yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi.

Türkan Şoray sosyal medya hesabında, “Türk sinemasının değerli oyuncularından Fikret Hakan hayatını kaybetti” diye yazdı.

Sabahat Akkiraz ise, “Yine eksildik. Yine çocukluğumuz gençliğimiz, siyah beyaz günlerimiz düştü akla. #FikretHakan yürüdü.Yaşattıkların için aşkolsun sana” sözlerini paylaştı.

Filiz Akın: Türk Sineması'nın en önemli aktörlerinden,, "Üç Arkadaş Filmi'nin" unutulmaz oyuncusu... Sinemaya başladığımda, ikinci filmde "Battı Balık" ta tanıdığım birlikte rol aldığımız Fikret Hakan'ı kaybettik... Hep deniyor ya "Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!" diye... "Güle güle" büyük usta,, Allah rahmet etsin,, mekanın cennet olsun!..

İbrahim Tatlıses: Sinemamızın çınarlarından, usta oyuncumuz Fikret Hakan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Her değerimiz birer birer yitip gidiyor, hayattayken kıymetlerini bilelim çünkü yerleri dolmayacak. Fikret abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim...

Ayşegül Aldınç: Ustam Fikret Hakan da veda etmiş bize. Çok üzgünüm.. Adana Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldığım Mehmet Aslantuğ ve onunla başrolleri paylaştığımız Osman Sınav'ın Gerilla filminde tanıdım onu.. Hayat... Geriye anılar ve fotoğraflar kalıyor... Döneminin en yakışıklı oyuncularındandı.. Ustaların yeri dolmuyor.. Rahmetle..

Gonca Vuslateri: Güle güle usta ..

Rüştü Onur Atilla: Nur içinde yat usta...

Kültür Bakanı Avcı'dan Fikret Hakan'ın vefatı dolayısıyla mesaj

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kültür Bakanlığımız tarafından verilen Devlet Sanatçısı ünvanının yanı sıra pek çok seçkin ödülün de sahibi olan Fikret Hakan, rol aldığı her eserde büyük bir başarıyla çizdiği unutulmaz karakterlerle milli hafızamızda, sinema, tiyatro ve televizyon tarihimizde çok seçkin bir yer edinmiştir" dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fikret Hakan'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının usta oyuncusu Fikret Hakan, oyunculuğunun yanı sıra senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sanat dünyamıza çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Kültür Bakanlığımız tarafından verilen Devlet Sanatçısı ünvanının yanı sıra pek çok seçkin ödülün de sahibi olan Fikret Hakan, rol aldığı her eserde büyük bir başarıyla çizdiği unutulmaz karakterlerle milli hafızamızda, sinema, tiyatro ve televizyon tarihimizde çok seçkin bir yer edinmiştir. Sevgili Fikret Hakan'a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. 


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