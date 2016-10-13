Kültürün en önemli kollarından biri olan sanattın geleneği ve geleceği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Ümraniye Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği sempozyumda masaya yatırılıyor. “Sanatta Gelenek, Gelenekte Sanat” konusuyla yola çıkılan sempozyumda Türk Sanatının gelenekle ilişkisi inceleniyor.

Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilen sempozyuma Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, alanında uzman hocalar, akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de katılım sağladı. Son elli yıldan bu yana hem sanat pratikleri hem de sanat düşüncesi açısından önem kazanan “gelenek” kavramı etrafında gelişen tartışmalar, yorumlar ve bunların sonuçlarının değerlendirileceği sempozyumun açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniye Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri kültür ve sanata imkânlarımız nispetinde katkı sağlamaya çalıştık. Buradaki çok değerli hocalarımız bizim çalışmalarımızın önemli birer paydaşı oldu" ifadelerini kullanarak sanata ve geleneğe verdikleri önemi belirtti.

"Ümraniye Belediyesi de buradaki tebliğleri kitap haline getirecek"

"Sanatta geleneğin, geçmişle bağının olması ve geleceğe daha sağlam yaklaşımlar ortaya konulması bakımından son derece önemlidir" diyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "Sadece sanatta değil başka kültürel ve sosyal alanlarda da geleneğin tartışılması lazım. Ama bu toplantıda hocalarımız sanat ve geleneği tartışacak. Ümraniye Belediyesi de buradaki tebliğleri kitap haline getirecek. Bu konuda önemli bir eser ortaya çıkmış olacak. Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerimiz bu çalışmayı üstlendi. Şüphesiz ki faydalı bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

"Bu sempozyum bugünün düşünce ve sanat hayatına katkı sağlayacaktır"

"Sanatta Gelenek, Gelenekte Sanat Sempozyumu, gelenek ve sanat ilişkisini bugünün şartları, modern imkânları çerçevesinde daha çok teorik ve tarihi boyutuyla, geleneğin bugünün aktüel şartlarına söyleyebildiği kapsam boyutuyla ele almayı amaçlayan iki gün sürecek bir sempozyum" ifadelerini kullanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Bizim sanatımızı, geçmişten getirdiğimiz birikimle birlikte, gelenek etrafında bugünün alıcıları çerçevesinde nasıl zenginleştirebileceğimizi, yorumlayabileceğimizi bu sempozyum çerçevesinde tartışıp konuşalım istedik. Amacımız bu sempozyumun belirttiğim sorulara farklı cepheler, gözler ve idraklerden cevaplar sunabilmek. Eminiz ki bu teklifler bugünün düşünce ve sanat hayatına katkı sağlayacaktır" diye açıklamalarda bulundu.

Sempozyumlar devam edecek

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı da, "Toplantılar yapmak, sanatın sorunlarını tartışmak, sanat alanında eser veren ustaları, eleştirmenleri, yazarları, akademisyenleri ve sanatkârları bir araya getirerek sanatın değişik konuları etrafında görüşlerini paylaşmalarını, bunları yayın haline getirip kamuoyu ile paylaşmayı planladık. Bu sempozyumları gelecek yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" diyerek sanatın önemine dikkat çekti.

SİNEM ERYILMAZ - UĞUR GÜLBOY

