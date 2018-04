Sanat ile futbol bir araya geliyor

İçecek markası Pepsi, moda ortakları Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era ve Anteater ile birlikte küresel kapsül koleksiyonu olan 'Futbol Sanatı' duyurdu. 'Love It. Live It. Football' kampanyasının son uzantısında içecek markası, dünyanın en güzel oyunlarından olan futbolu, yeni bir sahada ve moda alanında kutlamak amacıyla sanat ve sporu bir araya getiriyor.

Küresel Pepsi Ticari Markası, Küresel İçecek Grubu, PepsiCo'nun Kıdemli Pazarlama Direktörü Natalia Filippociants şu ifadeleri dile getirdi: "Spor ve müzikten sanat ve kültüre kadar pop kültürü zekası, marka kimliğimizde yer almaktadır. Futbol, küresel bir oyun olup kültür ve yaşam biçimi, oyunu nerede ve nasıl izlediğimizin, oyunu nasıl sevdiğimiz ve yaşadığımızın ötesine geçmektedir. İşte bu noktada yeni kapsül koleksiyonu rol oynamaktadır. Futbolun ruhunu ve enerjisini saha dışına çıkararak yaşam tarzımızda yer alan giyim ve aksesuarlara dönüştürmektedir".