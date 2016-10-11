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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, AK Parti Grubu’nda

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da AK Parti Grubu’nda yerini aldı.


11 Ekim 2016 12:38

TBMM AK Parti Grubu’na gelen Kurtuoğlu, gazetecilerin Başbakan Yıldırım ile görüşüp görüşmeyeceği sorması üzerine, “Sayın Başbakan müsait olursa bir selam, kelam olabilir tabii. Kalbi duygularımla geldim. Sayın Başbakan’ın çok önemli gündemleri var. Onların çalışmasına fırsat vermemiz lazım. İkide bir onların kapılarının çalmamamız lazım. Fuzuli işler için kapılarını çalmayalım. Ama göz göze gelirsek el ele tutuşuruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ile ilgili bir çalışması olup olmadığına ilişkin soruya ise Kurtoğlu, “Öyle bir çalışmamız olamaz. Onu biz kalbimizle yaşıyoruz. Aklımızla, düşüncelerimizle. Öyle bir olay şarkılara dökülmez. Yanlış anlaşılır” şeklinde konuştu. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: ak parti, Sanatçı Cengiz Kurtoğlu


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