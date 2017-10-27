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Sanatçı Sumru Yavrucuk’un acı günü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sanatçı Sumru Yavrucuk'un kardeşi, MHP Büyükçekmece eski İlçe Başkanı Tahir Yavrucuk'un cenaze törenine katılarak, ailenin acısını paylaştı.

Sanatçı Sumru Yavrucukun acı günü

27 Ekim 2017 16:27

Türk tiyatrosu ve sinemasının başarılı oyuncularından Sumru Yavrucuk’un kardeşi MHP Büyükçekmece eski İlçe Başkanı Tahir Yavrucuk ve Büyükçekmece sakinlerinden İsmet Alay Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarını uğurlandı.

Başkan Akgün yalnız bırakmadı
Yavrucuk ve Alay’ın cenaze törenlerine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, acılı ailelere başsağlığı diledi. MHP eski İlçe Başkanı Tahir Yavrucuk’un kız kardeşi sanatçı Sumru Yavrucuk’a başsağlığı ve sabır dileyen Başkan Akgün, “Değerli dostum Tahir Yavrucuk’u zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı’na başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Başkan Akgün, merhum İsmet Alay’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır diledi.
 

 

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