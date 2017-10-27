Sanatçı Sumru Yavrucuk’un acı günü

Türk tiyatrosu ve sinemasının başarılı oyuncularından Sumru Yavrucuk’un kardeşi MHP Büyükçekmece eski İlçe Başkanı Tahir Yavrucuk ve Büyükçekmece sakinlerinden İsmet Alay Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarını uğurlandı.

Başkan Akgün yalnız bırakmadı

Yavrucuk ve Alay’ın cenaze törenlerine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, acılı ailelere başsağlığı diledi. MHP eski İlçe Başkanı Tahir Yavrucuk’un kız kardeşi sanatçı Sumru Yavrucuk’a başsağlığı ve sabır dileyen Başkan Akgün, “Değerli dostum Tahir Yavrucuk’u zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı’na başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Başkan Akgün, merhum İsmet Alay’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır diledi.

